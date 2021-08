SharePlay to jedna z najważniejszych nowości z systemu iOS 15, którą Apple zaprezentowało na WWDC 2021. Co jednak ciekawe w wersji beta 6, którą udostępniono testerom wczoraj, funkcja zniknęła. Gigant poinformował, że rzeczywiście tak się stało i nie jest to przypadkiem. Na rozwiązanie poczekamy do iOS 15.1 lub nawet dłużej.

Apple wyjaśniło, że SharePlay nie będzie gotowe w przyszłym miesiącu. Dlatego funkcję na razie wyłączono. Wymaga ona jeszcze prac i dlatego zostanie udostępniona w późniejszym terminie. Wniesie ją aktualizacja z numerkiem 15.1 lub 2 albo podobna. To na razie nie jest jeszcze jasne.

Apple udostępni SharePlay najwcześniej wraz z iOS 15.1

Apple nie podało dokładnej przyczyny opóźnienia we wprowadzeniu takiej nowości. Wiemy jednak, że SharePlay nie pojawi się wcześniej niż wraz z aktualizacją iOS 15.1, która pewnie zostanie udostępniona w październiku. Podobnie rzecz ma się z 15. wersjami systemów iPadOS oraz tvOS, jak i macOS Monterey. Tak więc będzie trzeba poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło