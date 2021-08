iPhone 13 zbliża się wielkim krokami. Wiemy, że nowe smartfony Apple będą w tym roku składane przez trzech partnerów. Tym głównym pozostaje oczywiście Foxconn, który dostarczy najwięcej nowych telefonów z iOS. Teraz dowiadujemy się, że w przypadku aparatów zostanie wykorzystany nowy sposób na montaż.

Apple do tej pory kupowało od partnerów wstępnie zmontowane moduły kamer. Te następnie były umieszczane w smartfonach z iOS. Tymczasem koreańskie media raportują, że Foxconn otrzymał od Hyvision System sprzęt do kontroli modułów aparatów. To sugeruje nam pewne zmiany obejmujące montaż telefonów iPhone 13.

Foxconn zadba o montaż aparatów w modelach iPhone 13

Wygląda na to, że Foxconn sam będzie teraz odpowiedzialny za montaż kamer w smartfonach iPhone 13. To oznacza, że Apple będzie kupowało poszczególne elementy od partnerów. Dzięki temu zaoszczędzi trochę pieniędzy. Następnie składanie będzie odbywać się bezpośrednio w chińskich fabrykach. Premiery nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka spodziewamy się we wrześniu.

