iPhone 13 to nowe smartfony Apple na 2021 r., które zobaczymy we wrześniu. Premiera jest coraz bliżej i własne przewidywania udostępnili specjaliści z TrendForce. Te dotyczą m.in. rozszerzenia obsługi 5G z mmWave na kolejne rynki. W przypadku dwunastek zdecydowano się na jej zawężenie tylko do Stanów Zjednoczonych.

iPhone 13 ma dostać modemy 5G z obsługą mmWave na kolejnych rynkach. Dotyczy to również państw europejskich. W ten sposób nowe telefony Apple zapewnią szybszą łączność z sieciami nowej generacji w innych krajach. Wcześniej połączenia realizowane były przez Sub 6 GHz.

Apple iPhone 13 z 5G i mmWave oraz większymi bateriami

Specjaliści z TrendForce wspominają również o większych bateriach, które Apple planuje umieścić pod obudową telefonów iPhone 13. Tego typu przecieki pojawiały się już wcześniej. Wiemy, że w przypadku wybranych modeli pojemność akumulatorów ma wzrosnąć o kilkanaście proc. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na wrześniową premierę oraz porcję kolejnych informacji.

