macOS 11.5.2 do pobrania. Apple udostępnia nową aktualizację dla Mac

macOS 11.5.2 to kolejna aktualizacja dla Big Sur, którą udostępniło Apple. Tym razem jest to pomniejsze uaktualnienie platformy, gdzie nie znajdziemy żadnych nowości. Jeśli więc zastanawiacie się nad tym, co nowego tu się pojawiło, to niestety nic. Nowe oprogramowanie dla komputerów Mac wprowadza tylko poprawki błędów. Oficjalny wykaz zmian widoczny jest poniżej.

Aktualizacja macOS 11.5.2 Big Sur – wykaz zmian

macOS 11.5.2 zawiera poprawki błędów dotyczące Twojego Maca.

Apple tym razem w oficjalnym wykazie zmian jest bardzo oszczędne. W przypadku poprzedniej wersji szczegółowy changelog poprawek został udostępniony. Tym razem pozostają nam już tylko domysły. Jeśli znalazły się tu jakieś łatki z zakresu bezpieczeństwa, to informacje na ten temat pojawią się na tej stronie.

Nowa aktualizacja dla komputerów Mac jest już dostępna do pobrania. Można ją ściągnąć udając się do sekcji Preferencje systemowe i Uaktualnienia. Tam po chwili pojawi się nowa wersja. Oprogramowanie waży około 2,5 GB i w celu jego instalacji będzie konieczne ponowne uruchomienie komputera.

źródło: opracowanie własne