iOS 14.8 to nadchodząca aktualizacja dla iPhone’ów. Apple udostępni ją jeszcze przed iOS 15. Plany firmy związane z uaktualnieniem iOS 14.8 ujawnia XCode.

iOS 14.8 będzie kolejną aktualizacją oprogramowania dla iPhone’ów, którą zobaczymy jeszcze przed dużym uaktualnieniem iOS 15. Obecnie aktualną wersją software pozostaje ta z numerkiem 14.7. Skąd wiemy, że pojawi się jeszcze jedna odsłona przed dużą „piętnastką”? Apple uchyliło rąbka tajemnicy w narzędziu XCode.

W XCode 13 beta 4 doszukano się informacji, które potwierdzają plany Apple związane z oprogramowaniem w postaci iOS 14.8. Wzmianek doszukał się haker Brendan Shanks. Znalezione przez niego informacje widoczne są poniżej.

Aktualizacja iOS 14.8 jeszcze przed iOS 15

Finalnej wersji iOS 15 spodziewamy się we wrześniu. Obecnie to oprogramowanie dla iPhone’ów znajduje się na etapie beta testów. Aktualizacja iOS 14.8 powinna pojawić się wcześniej. Na dużo nowości nie ma tutaj co liczyć, ale coś pewnie się pojawi. Na razie jednak plany Apple związane z tym konkretnym uaktualnieniem nie są znane, bo nie zostało ono udostępnione w poglądowej wersji w ręce testerów. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać.

