iPhone 13 jest już blisko. Jednak partnerzy Apple mają pewien problem. Dotyczy on pracowników. Nie mogą pozyskać zbyt wielu rąk do składania iPhone’ów 13.

iPhone 13 to łącznie cztery nowe smartfony Apple, które zostaną pokazane we wrześniu. Jednak ich masowa produkcja rusza w tym miesiącu. Wiemy, że dodano kolejną firmę w roli dostawcy i tą zostało chińskie Luxshare Precision. Partnerzy mają jednak problem i dotyczy on odpowiedniej ilości pracowników.

Azjatyckie media raportują, że partnerzy Apple nie są w stanie pozyskać odpowiednio dużo rąk do pracy przy składaniu smartfonów iPhone 13. Taki Foxconn w fabryce Zhengzhou zdecydował się na podniesieniu bonusu, który otrzymają pracownicy, do kwoty 10,2 tys. juanów (ok. 6,1 tys. zł). Wspomniane Luxshare Precision też podwoiło premię.

fot.: Ian Zelbo

Mogą być pewne opóźnienia w dostawach modeli iPhone 13

Trudno powiedzieć, jak te problemy wpłyną na opóźnienia w dostawach smartfonów iPhone 13. Możliwe, że wpływ będzie niewielki. O tym jednak przekonamy się dopiero z czasem. Apple planuje pochwalić się nowymi telefonami z iOS w przyszłym miesiącu. Oficjalna prezentacja urządzeń powinna odbyć się w pierwszej połowie września.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla telefonów z iOS

źródło