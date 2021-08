iPhone 13 będzie produkowany przez trzy firmy. Apple dodało do listy Luxshare Precision. Produkcja telefonów iPhone 13 rozpocznie się w tym miesiącu.

iPhone 13 to łącznie cztery smartfony Apple, które zobaczymy w przyszłym miesiącu. W sierpniu rusza masowa produkcja nowych telefonów z iOS. Będą one składane w fabrykach firm Foxconn oraz Pegatron. Co jednak ciekawe w tym roku zdecydowano się na trzeciego partnera. Tym jest chińskie Luxshare Precision.

Apple prowadziło rozmowy z przedstawicielami Luxshare Precision już od dłuższego czasu. Plotki na ten temat pojawiły się ponad rok temu. Wygląda na to, że w przypadku telefonów iPhone 13 udało się dojść do porozumienia. W konsekwencji ich produkcja będzie odbywała się również w zakładach tej spółki.

Produkcja telefonów iPhone 13 przez Luxshare Precision w niewielkim stopniu

Warto jednak dodać, że Luxshare Precision ma odpowiadać za stosunkowo niewielkie dostawy nowych telefonów z iOS. Serwis źródłowy twierdzi, że wyprodukuje tylko do 3 proc. smartfonów iPhone 13 do stycznia przyszłego roku. Najwięcej dostarczy Foxconn, który zajmuje się składaniem urządzeń dla Apple od lat. Oficjalna prezentacja już w przyszłym miesiącu.

