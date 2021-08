iOS 15 beta 4 to poglądowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło w zeszłym miesiącu. Firma dodała do niej po cichu ciekawe usprawnienie, które obejmuje aplikację Zdjęcia. Ta zyskała nowy system poprawiania fotografii, gdzie usuwane są pewne niechciane artefakty. Zobaczmy sobie, co to dokładnie jest.

Użytkownicy iPhone’ów, którzy zainstalowali iOS 15 beta 4, zauważyli, że aplikacja Zdjęcia jest w stanie usuwać flary na fotografiach. Odbywa się to w trakcie przetwarzania końcowego. To może niewielkie udoskonalenie, ale z pewnością cieszy. Poniżej możecie zobaczyć to na dwóch przykładowych obrazach. Pierwszy jest oryginałem, a drugi po zastosowaniu zmian.

foto: Reddit/u/Doubleluckstur

foto: Reddit/u/Doubleluckstur

iOS 15 beta jeszcze przez jakiś czas

Apple jeszcze przez jakiś czas będzie serwował nam poglądowe wydania iOS 15 beta. Testerzy otrzymają jeszcze co najmniej kilka wydań testowych nowego oprogramowania. Jego finalna wersja będzie dopiero gotowa pod koniec sierpnia lub we wrześniu. Do tego czasu mogą jeszcze pojawić się jakieś pomniejsze nowości, jak chociażby ta wspomniana w tym artykule.

źródło