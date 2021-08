iOS 14.7.1 dostępny i Apple przestaje podpisywać iOS 14.7

iOS 14.7.1 to ostatnia aktualizacja dla iPhone’ów. Zawiera bardzo ważne poprawki bezpieczeństwa. Dlatego Apple zdecydowało się przestać podpisywać iOS 14.7.

iOS 14.7.1 to aktualne oprogramowanie dla iPhone’ów, które Apple udostępniło w zeszłym tygodniu. To aktualizacja uzupełniająca dla większego uaktualnienia z lipca. To pierwsze zawiera bardzo ważne poprawki z zakresu bezpieczeństwa, gdzie usunięto poważne luki. Stąd też gigant z Cupertino podjął ważną decyzję.

Apple nie pozwala już na cofnięcie się z iOS 14.7.1 do starszej wersji oprogramowania dla iPhone’ów. To oznacza, że downgrade nie jest już możliwy. Taka decyzja związana jest z dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Tak więc jeśli już zainstalowaliście najnowszą aktualizację, to będziecie musieli przy niej pozostać.

Aktualizacja iOS 14.7.1 rozwiązuje poważne błędy z zabezpieczeniami

iOS 14.7.1 wprowadza ważną poprawkę z zakresu bezpieczeństwa. Obejmuje ona IOMobileFrameBuffer. Poniżej opis problemu, który można znaleźć na stronie Apple.

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkie modele), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra. Firma Apple ma świadomość, że problem mógł być aktywnie wykorzystywany.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-30807: anonimowy badacz

