Apple Watch 7 i MacBook Pro z M1X certyfikowane. Premiera coraz bliżej

Apple Watch 7 oraz MacBook Pro z układem M1X to wyczekiwane produkty. Oba były już obiektem wielu przecieków. Plotki mówią o tym, że zobaczymy je jesienią. Wygląda na to, że tak rzeczywiście będzie. Urządzenia dostrzeżone na stronie urzędu EEC, gdzie były certyfikowane. To przybliża je do debiutu.

Kilka nowych modeli Apple Watch 7 dostrzeżonych na stronie EEC ukrywa się pod nazwami A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 oraz A2478. Natomiast nowy MacBook Pro z M1X to A2442 i A2485. Nadane certyfikaty nie ujawniają nam ponadto żadnych dodatkowych szczegółów. Na te przyjdzie nam poczekać.

Apple Watch 7 i MacBook Pro z M1X jesienią

Wiemy, że Apple Watch 7 zostanie pokazany we wrześniu. Wraz z nowymi smartfonami iPhone 13. W przypadku nowych laptopów MacBook Pro z procesorem M1X może być podobnie. Choć w tym ostatnim przypadku nie można wykluczyć debiutu w innym terminie. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło