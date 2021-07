iPad Air 5 to nadchodzący tablet Apple. Plotki mówią o tym, że otrzyma design inspirowany serią Pro. Znamy częściową specyfikację tabletu iPad Air 5.

iPad Air 5 to tablet Apple, którego premiera odbędzie się w 2022 r. Nowe plotki mówią o tym, że jego design ma być jeszcze bardziej inspirowany tym, co znamy z serii Pro. Informacje pochodzą z chińskich łańcuchów dostaw. Przy okazji wyciekła częściowa specyfikacja techniczna urządzenia.

iPad Air 5 ma dostać obudowę podobną do tej z modeli Pro. Ekran to 10,9-calowy wyświetlacz. Za obliczenia ma odpowiadać procesor Apple A15 Bionic, który trafi do smartfonów iPhone 13. Pojawi się także opcjonalny modem 5G z obsługą mmWave czy też cztery głośniki. Przycisk z Touch ID na włączniku nie zostanie usunięty.

Poza tym iPad Air 5 ma otrzymać lepszy aparat fotograficzny. Na pewno ma on składać się z dwóch elementów, czyli głównego obiektywu i ultraszerokokątnego. Opcjonalnie pod uwagę brany jest także skaner LiDAR. Jednak jego obecność to na razie nic pewnego. Znana, ale niekompletna specyfikacja tabletu widoczna jest poniżej.

Apple iPad Air 5 – specyfikacja techniczna

10,9-calowy ekran o rozdzielczości 2360 x 160 pikseli

procesor Apple A15 Bionic

6 GB pamięci RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka FaceTime – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 + 12 MP + LiDAR (?)

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G (opcjonalnie)

cztery głośniki

złącze USB C

Touch ID

iOS 15

źródło