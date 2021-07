iPhone 13 Pro wraz z wersją Max pojawiają się w przeciekach od dawna. Swego czasu po sieci krążyły plotki, jakoby Apple miało umieścić skaner LiDAR we wszystkich smartfonach, które pokaże we wrześniu. Wygląda jednak na to, że tak się nie stanie. Funkcja pozostanie na razie na wyłączność dla droższych telefonów.

Nowe plotki mówią o tym, że skaner LiDAR dostaną tylko smartfony iPhone 13 Pro. Dzięki temu ich aparaty fotograficzne zapewnią większe możliwości. Możliwe, że czujniki zostaną także w jakiś sposób udoskonalone. O tym jednak przekonamy się z czasem.

Aparat modeli Apple iPhone 13 Pro to nie tylko skaner LiDAR

Wiemy, że Apple w modelach iPhone 13 Pro zamierza udoskonalić aparaty fotograficzne. Skaner LiDAR to jedno, ale mają pojawić się spore usprawnienia obejmujące kamerę ultraszerokokątną. Ma ona m.in. dostać OIS. Poza tym spodziewajmy się nowych sensorów z większymi pikselami. Premiera nowych telefonów z iOS już we wrześniu. Do tego czasu będą one obiektem wielu przecieków.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło