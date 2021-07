iPhone 13 i AirPods 3 to wyczekiwane produkty Apple. Mamy je zobaczyć na tej samej konferencji. Premiera iPhone’ów 13 i AirPods 3 już we wrześniu.

iPhone 13 oraz AirPods 3 to nowe produkty Apple, które zobaczymy w tym roku. Oba były już obiektem wielu przecieków. Niedawno pojawiły się informacje, jakoby nowe słuchawki bezprzewodowe miały być produkowane od sierpnia. Jak dobrze wiemy, wtedy też ruszy masowa produkcja nowych telefonów z iOS. Czyżby więc premiera miała odbyć się na jednej konferencji?

Wygląda na to, że wrześniowa konferencja Apple rzeczywiście przyniesie nam premierę obu tych produktów. Serwis źródłowy raportuje powołując się na plotki zasłyszane w branży, że iPhone 13 i AirPods 3 rzeczywiście zostaną pokazane w trakcie tego samego wydarzenia. Ma to sens i niedługo po tym urządzenia powinny trafić do sprzedaży.

Wrześniowa konferencja Apple to nie tylko iPhone 13 i AirPods 3

Wrześniowa konferencja Apple przyniesie nam więcej nowości. Poza AirPods 3 i telefonami iPhone 13 spodziewajmy się także innych produktów. Niemal pewnymi są nowe smartwatche z watchOS i iPad Mini 6. generacji. Nie wiadomo, jak będzie w przypadku nowych Maców z procesorami M1X.

