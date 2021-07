iPhone 13 może wnieść wyczekiwaną funkcję. Apple może umieścić ekrany z Always on Display. Takie rozwiązanie powinno pojawić się w każdy modelu iPhone’a 13.

iPhone 13 jest obecnie w ogniu przecieków. Nowe smartfony Apple wniosą różne udoskonalenia względem poprzedników. Najnowsze plotki wskazują na to, że mogą zostać zaimplementowane ekrany z funkcją Always on Display. To funkcja znana już z zegarków z systemem watchOS.

Informacje na ten temat przekazał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu Apple. Always on Display pozwoli na ekranach smartfonów iPhone 13 na wyświetlanie pewnych informacji. Taka funkcja pobiera niewiele energii. Z tego też być może powodu tegoroczne telefony z iOS mają dostać większe baterie.

Każdy Apple iPhone 13 ma dostać ekran Always on Display

Wiemy, że modele iPhone 13 Pro dostaną ekrany LTPO. Tutaj wprowadzenie funkcji Always on Display byłoby najlepszym rozwiązaniem. Jednak takie rozwiązanie może zostać zaimplementowane w każdym z nowych telefonów z iOS. Apple nie musi się ograniczać jedynie do droższych modeli. Inaczej ma wyglądać kwestia odświeżania obrazu w 120 Hz. W tym przypadku będzie to na wyłączność dla modeli Pro.

źródło