iPhone 13 może być pierwszym smartfonem Apple, który otrzyma ekrany OLED od chińskiej firmy. Tą jest BOE. Dostarczy te panele do tańszych modeli iPhone 13.

iPhone 13 jest obecnie w ogniu przecieków. Wiemy, że ekrany OLED dla nowych telefonów Apple dostarczą Samsung Display oraz LG Display. Teraz dowiadujemy się, że mogą pochodzić od kolejnego partnera. Tym ma być chińska firma BOE, która to stara się o dostawy dla giganta z Cupertino od jakiegoś czasu.

Apple szuka sposobów na dywersyfikację dostawców i przy okazji oszczędności. Stąd też decyzja związana z nawiązaniem współpracy z BOE. Firma ta wcześniej już chciała dostarczać ekrany OLED dla telefonów z iOS. Do tej pory się to nie udało, ale wraz z modelami iPhone 13 ma to ulec zmianie.

Tylko tańsze modele Apple iPhone 13 dostaną ekrany OLED BOE

Wiemy, że Apple planuje zaimplementować ekrany firmy BOE tylko w tańszych smartfonach z serii iPhone 13. Warianty Pro tych wyświetlaczy nie otrzymają, co warto mieć na uwadze. Tam trafią panele OLED dostarczone przez koreańskich partnerów. Oficjalna premiera już we wrześniu.

