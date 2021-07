iPhone 13 Pro otrzyma aparat z sensorem LiDAR. Apple nie zamierza go umieścić w tańszych smartfonach. Element kamery będzie ekskluzywny dla iPhone’a 13 Pro.

iPhone 13 Pro ponownie otrzyma na wyłączność sensor LiDAR, choć Apple rozważało jego implementację w tańszych modelach. Tak się jednak nie stanie. Aparat fotograficzny droższych smartfonów dostanie ten element na wyłączność. Informacje na ten temat podało sprawdzone w przeszłości źródło.

Dlaczego tylko iPhone 13 Pro ma dostać sensor LiDAR? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to są to pieniądze. Apple zdecyduje się na taki krok ze względów czysto marketingowych i sprzedażowych. Takie działanie pozwoli zwiększyć zainteresowanie droższymi telefonami. Jednak tak wiecznie nie będzie.

iPhone 13 Pro z LiDAR na wyłączność, ale Apple to zmieni

Apple już w tym roku brało pod uwagę implementację sensora LiDAR w tańszych modelach. Otrzymają go jednak tylko telefony iPhone 13 Pro. Do zmiany pod tym względem ma jednak dojść w 2022 r. Przyszłoroczne smartfony z iOS powinny dostać już aparaty, gdzie w każdym znajdzie się ten czujnik. Na to jednak trzeba będzie jeszcze poczekać.

