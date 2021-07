iPad Mini 6 to nowy tablet Apple. Plotki mówią o tym, że wprowadzi największe zmiany w serii od samego początku. Zobaczmy, co wiemy o tablecie iPad Mini 6.

iPad Mini 6 to tablet Apple, który pojawia się w przeciekach od dawna. Urządzenie ma zadebiutować jesienią tego roku. W sieci pojawiły się nowe informacje i te mówią o tym, że sprzęt wprowadzi największe zmiany w serii od samego jej początku. Świeże szczegóły ujawnił Mark Gurman.

W newsletterze „Power On” Mark Gurman ujawnia, że iPad Mini 6 wprowadzi naprawdę duże zmiany. Pod kątem designu ma nawiązywać do tego, co wprowadzono w modelu Air 4. generacji. Spodziewajmy się więc ekranu z węższymi ramkami czy braku przycisku z Touch ID pod wyświetlaczem. Funkcja zostanie przeniesiona do włącznika. Poza tym nowy tablet Apple ma dostać 8,4-calowy panel LCD. Wcześniej były to 7,9-calowe ekrany.

Apple iPad Mini 6 z premierą na jesień

Nowy tablet Apple planuje wprowadzić do oferty jesienią. Jest więc bardzo możliwe, że zobaczymy go wraz ze smartfonami iPhone 13, czyli we wrześniu. Jego dokładna specyfikacja techniczna nie jest jednak znana. Wiemy, że ma pojawić się także mocniejszy procesor.

