iOS 14.7 beta 5 rozwiązuje poważny problem z Wi-Fi na iPhone’ach

iOS 14.7 beta 5 to najnowsza wersja poglądowa oprogramowania dla iPhone’ów, której to testy Apple zainicjowało już wcześniej. Nowa aktualizacja wprowadza rozwiązanie poważnego błędu obejmującego Wi-Fi. Problem doczekał się poprawki, a w jaki sposób on się objawiał?

Specyficzna nazwa sieci Wi-Fi, jak na przykład „%p%s%s%s%s%n, mogła doprowadzać do zawieszenia się modułu łączności bezprzewodowej iPhone’a. Do tego stopnia, że nie pomaga ponowny restart telefonu. Jedynie próba zresetowania do ustawień fabrycznych sieci. Co jednak nie jest najwygodniejszym rozwiązaniem.

Problem z Wi-Fi na iPhone’ach wraz z iOS 14.7 beta 5 rozwiązany

Na szczęście iOS 14.7 beta 5 rozwiązuje ten problem raz na zawsze. Tak więc finalna aktualizacja oprogramowania, która wkrótce trafi na wszystkie iPhone’y, zażegna ten problem. Na razie nie wiadomo, kiedy Apple planuje udostępnić to uaktualnienie. Powinno to jednak nastąpić jeszcze w tym miesiącu. Na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla telefonów z logo nadgryzionego jabłka

źródło