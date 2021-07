iPhone 13 Pro Max to flagowiec Apple na 2021 r. Zebraliśmy znane plotki i przecieki o smartfonie. Zobaczmy, co wiemy o modelu iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro Max to smartfon Apple, który był już obiektem wielu wycieków. Plotki i przecieki przybierają na sile. Co nie powinno dziwić, bo do oficjalnej premiery pozostało już tylko kilka tygodni. Zobaczmy, co już wiadomo o telefonie iPhone 13 Pro Max.

6,7-calowy ekran OLED LTPO

iPhone 13 Pro Max będzie największym z telefonów Apple na 2021 r. Wiemy, że urządzenie otrzyma 6,7-calowy wyświetlacz OLED. Ekran będzie wykonany w technologii LTPO i dzięki temu zapewni zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Pozwoli to na oszczędność baterii. Spodziewajmy się, że rozdzielczość zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie, czyli 1284 x 2778 pikseli.

Wydajny procesor Apple A15 Bionic

iPhone 13 Pro Max otrzyma bardzo wydajny procesor Apple A15 Bionic. Będzie to SoC wykonany w 5-nm litografii, który zapewni naprawdę dużą moc. Jego produkcja już się rozpoczęła. Po to, aby w sierpniu przebiegały płynnie dostawy. Szczegóły układu nie są znane. Spodziewajmy się jednak, że będzie on wspomagany przez 6 GB pamięci RAM.

Aparat fotograficzny z większymi sensorami

iPhone 13 Pro Max dostanie większy moduł kamery. Potwierdzają to dotychczasowe przecieki. Ponadto plotki mówią o tym, że pojawią się większe sensory. Ponownie wszystkie trzy dostaną matryce 12 MP. Jednak wiemy, że obiektyw ultraszerokokątny ma otrzymać jaśniejsze światło przysłony oraz autofocus. Czwartym czujnikiem będzie LiDAR.

źródło: LeaksApplePro/ld_vova

iPhone 13 Pro Max otrzyma nowe kolory obudowy

Wiemy też, że iPhone 13 Pro Max ma wprowadzić do palety dwa nowe kolory obudowy. Jeden ma być nowy oraz pojawi się ponownie czarny mat. Do tej pory była to gwiezdna szarość, która to zostanie zastąpiona. Plotki mówią o tym, że ma to być najczarniejszy odcień z dotychczasowych, które Apple stosowało w telefonach z iOS.

Cena najpewniej bez zmian

Cena modelu iPhone 13 Pro Max nie powinna ulec zmianie. W podstawowej konfiguracji mającej 128 GB miejsca powinno to być kwota na poziomie 1099 dolarów. Pewne przecieki mówią o tym, że Apple może rozszerzyć opcje do nawet 1 TB pamięci. Inne plotki mówią jednak, że tak się nie stanie i nadal będzie to maksymalnie 512 GB miejsca.

Większa bateria

iPhone 13 Pro Max ma dostać największą baterię w historii telefonów z iOS. Będzie to akumulator o pojemności 4352 mAh, czyli aż o 18 proc. większy względem tego, który znalazł się w poprzedniku. Jest to z pewnością dobra wiadomość. Tym bardziej, że w dwunastkach Apple rozmiar zmniejszyło. Poniżej znana specyfikacja techniczna smartfona.

Apple iPhone 13 Pro Max – specyfikacja techniczna

6,7″ ekran Super Retina XDR rozdzielczości 1284 x 2778 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

procesor Apple A15 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256, 512 lub 1024 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR

bateria o pojemności 4352 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

Face ID

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 15

źródło: opracowanie własne