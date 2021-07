iPhone 13 Pro dostanie duży moduł aparatu. Potwierdzają to nowe makiety

iPhone 13 Pro to smartfon Apple, który pojawia się w przeciekach od dawna. Wiemy, że ma otrzymać podobną wyspę dla kamery z tyłu obudowy. Jednak sam moduł aparatu i jego sensory mają być większe. To zdają się potwierdzać makiety nadchodzących telefonów z iOS, które pojawiły się w sieci. Rzućmy sobie na nie okiem.

iPhone 13 Pro rzeczywiście dostanie większy moduł aparatu. Widoczne poniżej makiety nie pozostawiają co do tego złudzeń. Tym bardziej, że sugerowało to także niedawne zdjęcie etui. Możemy też zobaczyć, że Apple planuje przeprojektować kamerę dwóch tańszy modeli smartfonów. Tutaj najważniejszą zmianą będzie przeniesienie w inne miejsce jednego z obiektywów.

Apple iPhone 13 Pro we wrześniu

Apple planuje pokazać nowe telefony z iOS we wrześniu. Będą to dwa warianty modelu iPhone 13 Pro oraz dwa tańsze. W tym wersja Mini. Masowa produkcja ruszy wcześniej, bo już w przyszłym miesiącu. Do momentu oficjalnej premiery smartfony będą jeszcze obiektem naprawdę wielu przecieków.

