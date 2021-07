MacBook Air 2022 ma dostać procesor Apple M2

MacBook Air 2022 ma być jednym z pierwszych laptopów z Apple M2. To kolejny autorski SoC. Domyślamy się, że chip M2 trafi nie tylko do nowego MacBooka Air.

MacBook Air 2022 to nadchodzący laptop z logo nadgryzionego jabłka, który pojawi się w przyszłym roku. Będzie to jeden z pierwszych komputerów producenta, gdzie pod obudowę trafi nowy SoC Apple M2. To kolejny autorski SoC firmy z Cupertino, który zasili urządzenia marki. Debiut planowany jest na pierwszą połowę 2022 roku.

Nowy MacBook Air z procesorem Apple M2 zaoferuje lepszą wydajność względem chipu z 2020 roku. Na razie jednak nie jest ona znana. Wiemy, że układ M1X, który ma trafić do laptopów w wersji Pro, już ma dostać duży kop pod względem wydajności. Na szczegóły przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać.

MacBook Air 2022 z Apple M2 zostanie przeprojektowany

Wiemy, że MacBook Air 2022 ma dostać nowy design. Obudowa zostanie przeprojektowana. Możliwe, że pojawią się usunięte niegdyś złącza, które w tym roku mają powrócić w wersji Pro. Pewnie pojawi się także nowy MagSafe. Wiemy również, że komputery otrzymają więcej wariantów kolorystycznych.

