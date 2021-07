iPhone 13 może dostać zwrotne ładowanie. Będzie też ulepszone MagSafe

iPhone 13 jest obecnie w ogniu przecieków. Nowe smartfony Apple na 2021 r. zobaczymy już za kilka tygodni. Tymczasem w sieci pojawiły się kolejne plotki. Tym razem obejmujące funkcję MagSafe oraz prawdopodobne zwrotne ładowanie, na które w telefonach z iOS cały czas czekamy. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Apple w modelach iPhone 13 zamierza umieścić większe cewki indukcyjne. To właśnie budzi przypuszczenia, że może pojawić się zwrotne ładowanie. Ponadto pojawią się silniejsze złącza dla MagSafe. Ma to pozwolić na lepszą przyczepność ładowarki do obudowy telefonu.

Zwrotne ładowanie w modelach iPhone 13 może się nie pojawić

Warto dodać, że zwrotne ładowanie pojawia się w plotkach w kontekście telefonów z systemem iOS już od dłuższego czasu. Apple jednak takiej funkcji ciągle nie dodało. Tak naprawdę iPhone 13 również może jej nie otrzymać, co warto mieć na uwadze. Mark Gurman już wcześniej twierdził, że takie rozwiązanie w telefonach z logo nadgryzionego jabłka raczej prędko się nie pojawi.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło