MacBook Pro 2021 to nowy laptop Apple z M1X, który jest coraz bliżej. Premiera ma odbyć się w przyszłym kwartale. Zobaczmy, co wiemy o nowym MacBooku Pro.

MacBook Pro 2021 to laptop, który już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że ma otrzymać układ Apple M1X, czyli nowy SoC firmy. Teraz w sieci pojawiły się nowe informacje odnośnie planowanej premiery. Szczegóły na ten temat uzyskał serwis Digitimes powołując się na plotki zasłyszane w łańcuchu dostaw.

Apple ma pokazać laptopy MacBook Pro 2021 w trzecim kwartale, a więc obecnym. To oznacza, że ich premiera może odbyć się równie dobrze na dniach, co i pod koniec września. Nie jest to więc zbyt precyzyjna informacja. Jednak na pocieszenie pozostaje fakt, że sam debiut nie jest zapewne odległy.

MacBook Pro 2021 z Apple M1X zostanie przeprojektowany

Nowe laptopy Apple na 2021 rok mają wnieść odświeżony design. Nadchodzący MacBook Pro zostanie przeprojektowany. To dobra informacja, bo mają powrócić starsze i lubiane interfejsy. Wśród nich będzie nowy MagSafe, złącze HDMI czy czytnik kart pamięci SD. Poza tym spodziewamy się ekranów z węższymi ramkami.

