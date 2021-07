iPhone 13 Pro to flagowiec Apple na 2021 r., który był już obiektem wielu przecieków. Premiera odbędzie się za około 2,5 miesiąca. Tymczasem w sieci pojawiły się zdjęcia, na których uchwycono prototyp tego modelu, jak i jednego z tańszych smartfonów. Tam widać m.in. przeprojektowany aparat fotograficzny.

iPhone 13 bez dopisku Pro ma zmieniony układ obiektywów kamery. Natomiast aparat droższego telefonu przypomina to, co znamy już z „dwunastek”. Można jednak dostrzec większe sensory. Apple chce je zmienić i w ten sposób zaoferować większe możliwości. Zdjęcia widzicie poniżej.

Prototyp modelu Apple iPhone 13 Pro ujawnia mniejszy notch

Kolejną zmianą w smartfonie iPhone 13 Pro (w tańszych modelach też) będzie mniejszy notch. Apple zmniejszy wcięcie poprzez zwężenie jego długości. Poza tym widać, że głośniczek do rozmów został przesunięty do góry. Zmiana elementów również pozwoliła na zaoszczędzenie nieco miejsca na ekranie. Premiera nowych telefonów z iOS już we wrześniu. Do tego czasu na pewno będą jeszcze obiektem przecieków.

