iOS 15 beta i iPadOS 15 beta dostępne publicznie. Jak zainstalować?

iOS 15 beta i iPadOS 15 beta zostały udostępnione deweloperom w czerwcu. Teraz nadszedł czas na publiczny program pilotażowy. W ramach Apple Beta Software Program nowe oprogramowanie mogą już przetestować wszyscy chętni użytkownicy iPhone’ów i iPadów. Zobaczmy więc, jak zainstalować nowe aktualizacje.

Jak zainstalować iOS 15 beta i iPadOS 15 beta

Chcąc zainstalować iOS 15 beta lub iPadOS 15 beta należy zapisać się w Apple Beta Software Program (link). Po rejestracji trzeba pobrać na iPhone’a lub iPada specjalny profil. Po jego instalacji należy ponownie uruchomić urządzenie. Następnie udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Tutaj po chwili pokaże się możliwość pobrania poglądowego oprogramowania.

Pamiętajmy o tym, że iOS 15 beta i iPadOS 15 beta to na razie poglądowe oprogramowanie. Co to oznacza? Nic innego jak to, że znajduje się na etapie rozwojowym i to niesie ze sobą pewne konsekwencje. Pewne funkcje mogą nie być dostępne, a inne powodować awarie lub nieprawidłowości w trakcie działania. Warto to mieć na uwadze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło: opracowanie własne