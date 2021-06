iPhone 13 Pro to smartfon, którego premiera jest już nieodległa. Nowe telefony Apple są w ogniu przecieków. Nowe informacje, które tym razem obejmują aparat ultraszerokokątny, opublikował analityk Ming Chi Kuo. Twierdzi on, że ta kamera w tym roku otrzyma w końcu autofocus.

Aparat ultraszerokokątny z modeli iPhone 13 Pro i Max mając autofocus pozwoli na robienie lepszych zdjęć w szerokim kącie. W poprzedniku jest to obiektyw o stałej ogniskowej. Nowe rozwiązanie pozwoli na przechwytywanie ostrzejszych obrazów. Poza tym ma zostać wprowadzona lepsza wydajność przy słabych warunkach oświetleniowych.

źródło: LeaksApplePro/ld_vova

Apple iPhone 13 Pro otrzyma aparat z innymi udoskonaleniami

Zmiany obejmujące obiektyw ultraszerokokątny z modeli iPhone 13 Pro to nie koniec nowości, które Apple szykuje z myślą o kamerach. Wiemy też, że pojawią się większe sensory. Ogniskowa ma zmienić się na 1/1,7″. Wzrośnie również rozmiar pikseli do 2 um. Premiera nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka powinna odbyć się we wrześniu. Do tego czasu urządzenia będą obiektem jeszcze mnóstwa przecieków.

Przeczytaj także: Najlepsze triki dla telefonów z iOS

źródło