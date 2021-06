iPhone 14 Max ma być jednym z nowych smartfonów Apple na 2022 r. Nie jest to jednak wariant Pro. Co zaoferuje iPhone 14 Max? Z pewnością duży ekran.

iPhone 14 Max ma być jednym z czterech smartfonów Apple na 2022 r., które już pojawiały się w przeciekach. Model Mini zniknie. W przypadku dwóch tańszych telefonów z iOS w ofercie zostaną dodane warianty z wyświetlaczami o przekątnych 6,1 i 6,7 cala. Cena tego ostatniego będzie najniższa w przypadku tak dużych telefonów z logo nadgryzionego jabłka.

Apple w modelu iPhone 14 Max umieści 6,7-calowy wyświetlacz, który do tej pory stosował w większych wariantach Pro. To jednak będzie tańszy telefon. To samo źródło wspomina także o nowym sensorze dla aparatu. Mowa o tym głównym, który otrzyma matrycę 48 MP.

Cena Apple iPhone 14 Max poniżej 900 dolarów

Spekuluje się, że cena modelu iPhone 14 Max będzie niższa od 900 dolarów. Oczywiście w przypadku podstawowego rozmiaru miejsca na dane. Smartfon może być więc całkiem atrakcyjny. To pewnie pozwoli Apple na zwiększenie sprzedaży. Tym bardziej, że pójście w drugą stronę z wersją Mini nie okazało się być strzałem w dziesiątkę.

