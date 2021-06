iPhone 13 Pro Max to największy z tegorocznych smartfonów Apple, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. W sieci pojawiło się zdjęcie, które przedstawia makiety nowych telefonów. Na nim mamy okazję zobaczyć wszystkie cztery modele z tyłu obudowy. Tam znajdują się ich aparaty fotograficzne.

Widzimy, że tańsze modele Apple będą miały przeprojektowane aparaty fotograficzne. Plotki na ten temat pojawiają się od jakiegoś czasu i ostatnio zostały „ubrane” w ciekawy koncept. Natomiast iPhone 13 Pro Max zdaje się mieć nieco większą wyspę dla kamer. Ponadto widać większe sensory, co przecieki również sugerują. Oczywiście fotka prezentuje wyłącznie makiety, a nie prawdziwe telefony.

iPhone 13 Pro Max i pozostałe modele Apple coraz bliżej

Apple pokaże nowe telefony z iOS już za kilka miesięcy. Ich premiera powinna odbyć się we wrześniu. Dokładny termin nie jest jednak znany. Apple potwierdzi go dopiero na około 10 dni przed wydarzeniem. Do tego czasu nowe smartfony z logo nadgryzionego jabłka będą jeszcze obiektem wielu przecieków.

