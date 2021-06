iPhone 13 to smartfon Apple, który obecnie jest w ogniu przecieków. Plotki mówią o tym, że zostanie on częściowo przeprojektowany. Największymi różnicami ma być mniejszy notch czy też nieco inaczej wyglądający aparat fotograficzny. Na podstawie dotychczasowych informacji z wycieków powstał ciekawy koncept.

Nowy koncept modelu iPhone 13 został opublikowany na kanale ConceptsiPhone. Widzimy tutaj mniejsze wcięcie, które przede wszystkim jest krótsze. Plotki mówią o tym, że Apple zredukowało jego długość z 34,83 mm do 26,8 mm. Różnica jest więc spora, czego nie można powiedzieć o wysokości. Tutaj zmiana jest na poziomie zaledwie 0,05 mm. Pominięto jednak pewien szczegół. To głośniczek do rozmów, który znajdzie się pod górną częścią ramki.

Plotki mówią, że iPhone 13 otrzyma przeprojektowany aparat

Zmiany mają objąć także aparat fotograficzny. iPhone 13 ma dostać podobna wyspę, ale ma ona mieć nieco inne rozmiary. Następnie mamy jeden z obiektywów, który zostanie przeniesiony w inne miejsce. Czy tak będzie wyglądał nowy smartfon Apple, to przekonamy się już we wrześniu.

źródło