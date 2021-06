iOS 15 to aktualizacja, która wprowadza liczne nowości. Dostaną ją nawet starsze telefony Apple, jak modele 6s i SE. Jednak na tych smartfonach nie pojawią się wszystkie nowe funkcje. Wybrane z nich zostaną ograniczone do nowszych sprzętów i tym jest iPhone Xs oraz późniejsze. Zobaczmy, jak to się przedstawia.

Nowe funkcje z iOS 15, które wymagają iPhone Xs i nowszych modeli

Dźwięk przestrzenny w aplikacji FaceTime

Tryb portretowy w FaceTime

Interaktywna kula ziemska w Mapach Apple

Wskazówki dla pieszych w AR w Mapach

Tekst na żywo na zdjęciach

Wizualne wyszukiwanie

Nowe animowane tła w pogodzie

Przetwarzanie mowy na urządzeniu

Klucze w portfelu

Poza tym aktualizacja do iOS 15 wprowadza także trzy ekskluzywne nowe funkcje, które wymagają telefonów iPhone 12. Są to nowy tryb panoramiczny z udoskonaleniami i poprawiona łączność z sieciami 5G oraz 5G preferowane w stosunku do Wi-Fi. Pewne z nowości mają też działać tylko na modelach 7 i 7 Plus oraz nowszych.

