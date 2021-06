iOS 15 beta zawiera liczne nowości i ma też ukryte funkcje oraz opcje, które z pewnością warto znać. Wybraliśmy dla was najciekawsze według nas triki i wskazówki, które usprawnią wam codzienną pracę z telefonami iPhone. Zobaczmy więc, co tak naprawdę skrywa system iOS 15 beta i z czego warto korzystać.

iOS 15 beta z ciekawą opcją znaną z iPadOS

iOS 15 beta wprowadza na iPhone’ach opcję, którą kilka lat temu Apple wprowadziło do systemu iPadOS. To możliwość przeciągania i upuszczania wybranych elementów, jak zdjęcia czy pliki, z jednej aplikacji do drugiej. W tym celu trzeba złapać palcem (i nie puszczać) daną rzecz. Następnie wyjść z aplikacji drugim palcem i następnie tam ją upuścić.

Wraca lubiana Lupa

Wraz z iOS 15 beta Apple przywróciło narzędzie Lupa. To wiąże się poniekąd z inną funkcją, którą jest precyzyjne zaznaczanie tekstu. Rozwiązanie jednak jest z powrotem i można z niego korzystać. W trakcie wyboru tekstu u góry pojawia się dymek. Ma on kształt przypominający kapsułkę, co widać na poniższym zrzucie ekranowym.

Szybka zmiana wielkości tekstu w danej aplikacji

iOS 15 beta daje także większą kontrolę nad ustawieniami aplikacji. W ten sposób można na przykład szybko zmienić wielkość tekstu. Zróbmy to na przykładzie Notatek. Będąc w tej aplikacji, otwieramy centrum sterowania i wybieramy opcję zmiany wielkości tekstu. Tutaj widzimy, że zmianę możemy wprowadzić w Notatkach lub też zastosować ją automatycznie do innych programów.

Tekst z aparatu

Jedną z najciekawszych nowości z systemu iOS 15 beta jest Live Text. W wybranych aplikacji pod menu wywoływanym stuknięciem (gdzie często jest kopiuj, wklej etc.) znajduje się nowa opcja o nazwie Tekst z Aparatu. Jej wybór spowoduje, że to, co jest widoczne w obiektywie, zostanie przechwycone na tekst. Bardzo ciekawe i przydatne rozwiązanie.

Powiadamianie o zostawieniu

iOS 15 beta wprowadza także ciekawą opcję w aplikacji Znajdź. To powiadamianie o zostawieniu. W ten sposób możemy skonfigurować różne nasze urządzenia w taki sposób, aby w razie odejścia od niego na większą odległość otrzymywać powiadomienie. W ten sposób unikniemy zapewne wiele razy zgubienia iPhone’a czy innych gadżetów. Tutaj warto dodać, że Apple przewidziało lokalizacje, które można wpisać na tak zwaną białą listę (na przykład nasz dom), aby takie notyfikacje nie były generowane zbyt często.

źródło: opracowanie własne