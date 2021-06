iPad Mini 6 jest już blisko. Są nowe rendery tabletu Apple. Te ujawniają, że wygląda jak mniejszy iPad Air 4. Zobaczmy, co już wiemy o tablecie iPad Mini 6.

iPad Mini 6 to tablet Apple, który pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu. Premiera ma odbyć się później w tym roku. Tymczasem mamy okazję zobaczyć nowe rendery sprzętu. Te ujawniają nam wygląd zbliżony do tego, który ma iPad Air 4. generacji. Rzućmy sobie na to okiem.

iPad Mini 6 widoczny na poniższych renderach ma węższe ramki i został pozbawiony przycisku Początek. Dokładnie tak samo jest w modelu Air 4. Funkcja Touch ID, czyli czytnik linii papilarnych, zostanie umieszczony we włączniku. Z tyłu znajdziemy pojedynczy aparat fotograficzny, który zapewne ma sensor z matrycą 12 MP. Sprzęt ma wymiary 206,3 x 137,8 x 6,1 mm, a więc grubość obudowy pozostaje bez zmian.

Apple iPad Mini 6 ma USB C jak Air 4

Apple zdecydowało się także na zrezygnowanie z portu Lightning. iPad Mini 6 ma złącze USB C, które wprowadzono także w modelu Air 4. Tak więc niedługo pozostanie ono dostępne wyłącznie w iPhone’ach i akcesoriach. Plotki mówią też o tym, że opcjonalnie pojawi się wariant z modemem 5G.

