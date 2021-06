iPhone 13 coraz bliżej. Apple certyfikuje nowe smartfony u EEC

iPhone 13 zbliża się wielkimi krokami. Nowe smartfony Apple dostrzeżono u EEC. Pamiętajmy jednak, że do premiery telefonów iPhone 13 jest trochę czasu.

iPhone 13 to cztery nowe smartfony Apple, które obecnie są w ogniu przecieków. Ich premiery spodziewamy się dopiero za kilka miesięcy. Co nie zmienia faktu, że producent już rozpoczął proces certyfikacji niezbędny przed wprowadzeniem urządzeń na rynek. Tymczasem nowe modele dostrzeżono na stronie urzędu EEC.

U EEC dostrzeżono kilka nowych modeli telefonów Apple. Są to po prostu różne warianty smartfonów iPhone 13, które ukrywają się pod numerami części. Są to dokładnie A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 oraz A2645. Mamy tu więc do czynienia z siedmioma różnymi sprzętami. Oczywiście poszczególnych wersji będzie cztery.

Apple iPhone 13 z premierą we wrześniu

Apple planuje zaprezentować serię smartfonów iPhone 13 we wrześniu. W tym roku nie powinno dojść do opóźnień, z którymi firma borykała się w trakcie pandemii. Na rynek trafią cztery telefony, z czego dwa dostaną dopisek Pro w nazwie. Do momentu oficjalnej zapowiedzi urządzenia będą jeszcze obiektem wielu przecieków.

