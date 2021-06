iOS 14.6 pozwala przesyłać bezstratną muzykę z iPhone’a do głośnika HomePod

iOS 14.6 ma ciekawą funkcję. Pozwala ona na przesyłanie bezstratnej muzyki z iPhone’a do głośnika HomePod. Zobaczmy, jak to można zrobić w iOS 14.6.

iOS 14.6 oferuje dostęp do utworów w jakości lossless z Apple Music. W trakcie omawiania dostępności nowych funkcji pewne rzeczy jednak przemilczano lub wywoływały konsternację. Okazuje się, że bezstratna muzyka może być odtwarzana na głośniku HomePod i jest to możliwe poprzez przesyłanie dźwięku z iPhone’ów. Zobaczmy, jak to w prosty sposób zrobić.

Tak prześlesz bezstratną muzykę z iPhone’a z iOS 14.6 do głośnika HomePod

1. Upewniamy się, że cały album czy utwór jest pobrany do pamięci iPhone’a w formie bezstratnej. Jeśli ściągnęliśmy go wcześniej, to sama zmiana ustawień Apple Music tego nie zmieni. Taką muzykę należy ściągnąć ponownie.

2. W odtwarzaczu muzycznym dotykamy ikonkę AirPlay i wybieramy nasz głośnik z Siri. Połączenie musi mieć postać „iPhone -> HomePod”, a wyżej znajdzie się symbol Losless.

To tyle, ale tu warto dodać, że funkcja na iPhonie z iOS 14.6 nie zawsze działa. Ponadto warto dodać, że w iOS 15 pojawiła się nowa opcja w aplikacji Dom związana z Apple Music. Jest nią dźwięk lossless, który znajduje się w ustawieniach konta.

