iOS 15, macOS 12 Monterey i iPadOS 15 pozwalają nagrywać gameplaye

iOS 15, iPadOS 15 i macOS 12 Monterey wprowadzają ciekawą nowość dla graczy. To nagrywanie gameplayów z użyciem kontrolerów do gier z Xboksa i PlayStation 5.

iOS 15, iPadOS 15 i macOS 12 Monterey to nowe systemy operacyjne Apple, które zaprezentowano w trakcie konferencji WWDC 2021. Wnoszą one wiele różnych nowości, ale nie wszystkie z nich przekazano w trakcie konferencji. Teraz dowiadujemy się o pomniejszych i wśród nich jest ciekawa funkcja obejmujące gameplaye. Docenią ją więc gracze.

iOS 15, iPadOS 15 i macOS 12 Monterey pozwalają nagrywać krótkie gameplaye w dowolnej chwili. Jest to możliwe w trakcie rozgrywki z użyciem kontrolerów do gier. Dokładnie tych, które stworzono z myślą o Xbox Series X i S oraz PlayStation 5. Jak to dokładnie działa?

iOS 15, iPadOS 15 i macOS 12 Monterey pozwalają nagrywać 15-sekundowe gameplaye

Takie gameplaye mogą trwać maksymalnie 15 sekund. Apple opisuje je jako idealną możliwość na podzielenie się walką z bossem czy innym fragmentem rozgrywki. Możliwe to jest poprzez naciśnięcie na kontrolerze do gier przycisku współdzielenia. Rozwiązanie jest ciekawe i zapewne spodoba się graczom.

