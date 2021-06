iPhone 13 Pro otrzyma ekran 120 Hz. Apple uchyliło rąbka tajemnicy na WWDC 2021

iPhone 13 Pro otrzyma ekran, który zapewni odświeżanie w 120 Hz. Apple potwierdziło to w rozpisce WWDC 2021. Taki ekran w modelu iPhone 13 Pro wydaje się pewny.

iPhone 13 Pro jest obecnie w ogniu przecieków. Plotki mówią o tym, że smartfony otrzymają ekran ProMotion. To oznacza, że będą w stanie odświeżać obraz w 120 Hz. Wygląda na to, że tak rzeczywiście będzie. Apple uchyliło rąbka tajemnicy w rozpisce jednej z sesji WWDC 2021, co dostrzegł jeden z deweloperów aplikacji, Ryan Jones.

Poniżej widzicie zrzuty ekranowe z jednej z sesji z WWDC 2021, gdzie Apple wspomina o ekranach ze zmiennym odświeżaniem obrazu i stałym. Tam pojawia się także telefon. Wygląda więc na to, że iPhone 13 Pro rzeczywiście otrzyma wyświetlacz z odświeżaniem w 120 Hz. Jak dobrze wiemy, będą to panele dostarczone przez firmę Samsung Display.

iPhone 13 Pro otrzyma ekran 120 w technologii LTPO

Plotki mówią o tym, że iPhone 13 Pro otrzyma ekran z odświeżaniem obrazu w 120 Hz, który będzie wykonany w technologii LTPO. To oznacza, że zapewni zmienne odświeżanie obrazu w pewnym zakresie. To pozwoli zaoszczędzić energię baterii.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło