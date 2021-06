iOS 15 to aktualizacja, która trafi na starsze telefony. Apple udostępni ją na modele iPhone 6s, 6s Plus i iPhone SE. Finalny iOS 15 zobaczymy we wrześniu.

iOS 15 Apple zaprezentowało wczoraj. Obecnie oprogramowanie można już testować w wersji beta. Tymczasem firma przygotowała niespodziankę dla właścicieli starszych telefonów. Nowa aktualizacja trafi także na modele iPhone 6s, 6s Plus oraz iPhone SE pierwszej generacji. Choć w przypadku tych smartfonów większość osób spodziewała się wycięcia wsparcia.

Dostępność iOS 15 na smartfony iPhone 6s, 6s Plus i SE z pewnością cieszy. Apple w ten sposób pokazało, że aktualne oprogramowanie jest w stanie dostarczyć na blisko sześcioletnie sprzęty. W przypadku konkurencji z Androidem jest to nie do pomyślenia. To już pewnie ostatnia tak duża aktualizacja dla właścicieli wymienionych telefonów.

Aktualizacja iOS 15 nie tylko dla modeli iPhone 6s, 6s Plus i SE

Finalne wydanie iOS 15 zostanie pewnie udostępnione we wrześniu. Aktualizacja trafi na wiele telefonów Apple. Ich wykaz znajdziecie poniżej.

iPhone 6s i 6s Plus

iPhone 7 i 7 Plus

iPhone 8 i 8 Plus

iPhone X, Xs, Xr i Xs Max

iPhone 11, 11 Pro i 11 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro i 12 Pro Max

iPhone SE (obu generacji)

