macOS 12 Monterey to nowy system operacyjny, który Apple pokazało pierwszego dnia WWDC 2021. Wcześniej oprogramowanie było obiektem przecieków. Aktualizacja wprowadza sporo nowości i liczne zmiany. Zobaczmy więc, co nowego znajdziemy w macOS 12 Monterey.

macOS 12 Monterey – co nowego / wykaz nowości

Aktualizacja do macOS 12 Monterey wprowadza udoskonalenia obejmujące Facetime, SharePlay czy powiadomienia. Te same, które Apple zapowiedziało dla iOS 15 i iPadOS 15. Nowością jest AirPlay dla Mac, które pozwoli na przesyłanie obrazu i dźwięku z iPhone’ów czy iPadów na ekran komputera. Następnie mamy udoskonalenia obejmujące wielozadaniowość czy Skróty, co pozwoli na automatyzację pracy.

macOS 12 Monterey to również nowa przeglądarka Safari, która wprowadza sporo nowości. Dodano sporo modyfikacji w interfejsie użytkownika czy też nowe grupowanie zakładek. Tu warto dodać, że są one synchronizowane pomiędzy wieloma urządzeniami. Duże zmiany zapowiedziano także dla dodatków.

Już dziś beta macOS 12 Monterey trafi w ręce deweloperów aplikacji (do pobrania tu). To oni w pierwszej kolejności wypróbują nowe oprogramowanie dla komputerów Mac. Z czasem wydanie poglądowe zostanie udostępnione publicznie w ramach Apple Beta Software Program. Wtedy nowy system operacyjny dla Maców będą mogli przetestować wszyscy zainteresowani. Finalnej odsłony spodziewajmy się jesienią.

źródło: opracowanie własne