iPhone 13 Pro ma dostać czarny kolor. Ma to być intensywny odcień. Znacznie ciemniejszy od Space Gray. Zobaczmy, jak ma wyglądać ten odcień iPhone’a 13 Pro.

iPhone 13 Pro to smartfon Apple, który jest obecnie w ogniu przecieków. Plotki mówią o tym, że pojawi się nowy kolor obudowy (a nawet dwa) i będzie to czarny odcień. Czy mamy jednak spodziewać się czego w stylu Space Gray? Rzekomo nie i nowy wariant kolorystyczny ma być znacznie ciemniejszy i intensywniejszy.

Czarny iPhone 13 Pro ma być naprawdę ciemny. Odcienie Space Gray, które towarzyszą nam w telefonach z iOS od kilku lat, są bliższe szarości. Nowy kolor obudowy ma być zbliżony do tego, który ostatnio towarzyszył nam przy okazji „siódemek”. Mowa o specjalnej edycji Jet Black.

Czarny kolor modelu iPhone 13 Pro może być podobny do Jet Black

Jet Black w przypadku smartfonów Apple był ostatnim najintensywniejszym odcieniem czarnego w palecie. Plotki mówią o tym, że iPhone 13 Pro może rzeczywiście otrzymać odcień podobny do tej opcji. Tak więc byłby to czarny mat. Jak będzie w rzeczywistości, to zapewne przekonamy się dopiero w trakcie wrześniowej premiery.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło