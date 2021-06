iOS 15 beta 1 to pierwsza poglądowa wersja nowego oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple pokazało w trakcie konferencji WWDC 2021. System jest już dostępny dla deweloperów aplikacji i ci mogą zainstalować iOS 15 beta 1 na zgodnych sprzętach. Jak to można zrobić i które iPhone’y są zgodne z nowym systemem?

iOS 15 beta 1 jest pierwszą, poglądową wersją oprogramowania Apple dla iPhone’ów, która była obiektem wielu przecieków. Zgodnie z zapowiedziami, zobaczymy system na WWDC 2021. Dziś nadejdzie czas na rozpoczęcie programu pilotażowego. W pierwszej kolejności system będą mogli instalować deweloperzy aplikacji. Jak to zrobić i kto może instalować iOS 15 beta 1 w pierwszej kolejności?

Jak zainstalować iOS 15 beta 1

Najwygodniejszym sposobem na zainstalowanie iOS 15 beta 1 jest instalacja specjalnego profilu. W tym celu należy zalogować się na iPhonie czy iPadzie na własnym koncie deweloperskim (można to zrobić tutaj), które wymaga specjalnego dostępu i udać się do sekcji pobierania. Tam można będzie wkrótce pobrać stosowny profil, który następnie trzeba zainstalować. W tym celu wystarczy już tylko wykonać czynności wyświetlane na ekranie telefonu czy tabletu. Potem pozostaje już tylko uruchomić ponownie urządzenie i udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia, skąd można pobrać iOS 15 beta 1. Pamiętajcie, że musicie mieć naładowaną baterię w co najmniej 50% lub też sprzęt musi być podłączony do źródła zasilania. W przeciwnym wypadku instalacja nie będzie możliwa. Zrzuty ekranowe prezentują to na razie na przykładzie zeszłorocznej wersji.

iOS 15 beta 1 zainstalujesz na następujących iPhone’ach

iPhone SE (2. generacji), 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, Xs, Xs Max, Xr, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro i 12 Pro Max

iOS 15 beta 1 na ten moment dostępny jest dla deweloperów aplikacji. W niedługim czasie nowy system zostanie udostępniony w ramach Apple Beta Software Program. Wtedy będą mogli go zainstalować wszyscy zainteresowani użytkownicy iPhone’ów. Na razie to nie jest możliwe. Spodziewamy się, że druga beta zostanie wydana za około 2-3 tygodnie. Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.

Przeczytaj także: AirPods – triki, sztuczki i ukryte funkcje

źródło: opracowanie własne