WWDC 2021 to najbliższa konferencja Apple. Zobaczymy tam iOS 15, macOS 12 czy watchOS 8. Na tym nie koniec, bo zapowiedzi na WWDC 2021 będzie więcej.

WWDC 2021 to konferencja Apple, która rozpocznie się 7 czerwca od keynote. To bardzo ważne wydarzenie dla twórców aplikacji, gdzie zobaczymy nowe systemy operacyjne. Będą to iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8, macOS 12 i rzekomo nowy homeOS. Jest bardzo możliwe, że na WWDC 2021 pojawią się także jakieś nowości sprzętowe.

iOS 15 wniesie mnóstwo zmian w iPhone’ach

iOS 15 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która była obiektem wielu przecieków. Wiemy, że wprowadzi liczne nowości. Obejmą one przeprojektowany baner dla powiadomień. Następnie mamy udoskonalenia dla platformy iMessage. Nie powinno również zabraknąć wielu innych zmian. Finalna aktualizacja powinna zostać udostępniona we wrześniu. Natomiast jutro deweloperzy otrzymają wczesną edycję beta.

iPadOS 15 z wieloma nowościami dla iPadów

W trakcie WWDC 2021 Apple pokaże także system iPadOS 15 dla iPadów. Tutaj ma pojawić się przeprojektowany ekran główny, gdzie będzie można w dowolnym miejscu rozstawiać widżety. Obecnie są one tylko w widoku Dzisiaj. Ponadto na tabletach zostanie wprowadzony lepszy multitasking, a więc wielozadaniowość w trakcie pracy z wieloma aplikacjami.

watchOS 8 z nowymi aplikacjami dla Apple Watch

Wiemy, że na WWDC 2021 nie zabraknie także watchOS 8, a więc nowego oprogramowania dla smartwatchy Apple Watch. Dotychczasowe przecieki sugerują, że będziemy mogli liczyć na kolejne udoskonalenia w kierunku zdrowia i monitorowania kondycji. Mają pojawić się nowe aplikacje. Wśród nich są Kontakty, Porady i zupełnie nowa Umysł. Z pewnością nie zabraknie innych nowości.

macOS 12 Monterey lub Mammoth

macOS 12 również zostanie pokazany w trakcie konferencji WWDC 2021. Przecieki mówią o tym, że nowy system operacyjny dla komputerów Mac dostanie dopisek w nazwie w postaci Monterey lub Mammoth. Apple zarejestrowało wcześniej takiej nazwy. Nie wiadomo, na którą to jednak się zdecydowano. O tym przekonamy się już wkrótce.

homeOS dla domu inteligentnego

homeOS pojawił się w przeciekach stosunkowo niedawno. Ma to być nowy system operacyjny Apple, który zaprojektowano z myślą o sprzętach dla domu inteligentnego. Na razie jego szczegóły nie są znane, ale prawdopodobnie znajdziemy go w głośnikach HomePod, a potem pewnie też w innych urządzeniach. Wszystko wyjaśni się na WWDC 2021.

Konferencja WWDC 2021 może przynieść także nowe urządzenia

W trakcie keynote otwierającego konferencję Apple mogą zostać pokazane także jakieś nowości sprzętowe. Najbardziej prawdopodobnym wydaje się być nowy MacBook Pro. Laptopy zostaną przeprojektowane i dostaną więcej złączy, w tym nowe MagSafe. Poza tym spodziewamy się autorskich procesorów z logo nadgryzionego jabłka.

źródło: opracowanie własne