iPhone 13 na nowych renderach. Apple może przeprojektować aparat

iPhone 13 to nadchodzący smartfon Apple. Pojawiły się nowe rendery. Pokazują one przeprojektowany aparat. Zobaczmy, jakie zmiany może dostać nowy iPhone 13.

iPhone 13 to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Już wcześniej pojawiły się informacje, że Apple może przeprojektować aparat fotograficzny. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery, które powstały na podstawie schematów. Opracował je Ian Zeibo. Rzućmy sobie na nie okiem.

Przecieki mówią, że aparat fotograficzny modelu iPhone 13 dostanie wyspę podobną do poprzednika. Jednak jeden z obiektywów zmieni miejsce. Poniższe rendery obrazują te zmiany. Nie ma jednak pewności, że Apple wprowadzi w kamerze właśnie takie modyfikacje. To może być po prostu jeden z prototypów.

Apple iPhone 13 może mieć jednak inaczej zaprojektowany aparat

Pewne plotki mówią o tym, że iPhone 13 ma w każdej wersji dostać sensor LiDAR. Dotyczy to także dwóch tańszych modeli Apple. Takiego czujnika na tych renderach nie widać. Jeśli miałby zostać dodany, to pewnie aparat fotograficzny będzie wyglądał nieco inaczej. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się we wrześniu. Wtedy spodziewamy się oficjalnej prezentacji nowych telefonów z iOS.

źródło