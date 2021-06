iOS 15 wprowadzi przebudowane powiadomienia. iPadOS 15 lepszy multitasking

iOS 15 i iPadOS 15 są już blisko. Apple w aktualizacjach wprowadzi przebudowane powiadomienia i lepszy multitasking. Co jeszcze zobaczymy w iOS 15?

iOS 15 i iPadOS 15 zostaną zaprezentowane na WWDC 2021. Potem Apple udostępni pierwsze wersje deweloperskie beta. Nowe oprogramowania dla iPhone’ów i iPadów wprowadzi wiele nowości. Wśród nich będą takie, które obejmą powiadomienia i ulepszony multitasking.

Mark Gurman, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone informacje z obozu Apple, twierdzi, że iOS 15 wprowadzi na ekranach iPhone’ów odświeżone powiadomienia. Pojawi się przeprojektowany baner. Ma on trafić również do systemu iPadOS 15. Użytkownicy iPadów otrzymają jeszcze coś ekstra. To możliwość umieszczania widżetów w dowolnym miejscu oraz lepszy multitasking. W przypadku wielu aplikacji pojawią się nowe funkcje, które pozwolą na jeszcze wygodniejszą pracę.

iOS 15 i iPadOS 15 są już blisko

Apple zaprezentuje systemy iOS 15 i iPadOS 15 w trakcie keynote otwierającego WWDC 2021. Start zaplanowano na godzinę 19:00 naszego czasu. Wtedy poznamy najważniejsze nowości. Zobaczymy także inne oprogramowanie. To macOS 12, tvOS 15, watchOS 8 oraz zupełnie nowy homeOS.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło