iPad Pro 2022 to tablet, który Apple zapewne zaprezentuje jesienią przyszłego roku. Firma odświeża te urządzenia co mniej więcej 18 miesięcy. W sieci pojawiły się informacje na temat rozwiązań, które testuje gigant z Cupertino. Pod uwagę brane jest bezprzewodowe ładowanie, które ma bazować na nowym MagSafe wprowadzonym w iPhone’ach 12.

Apple planuje umieścić w tabletach iPad Pro 2022 bezprzewodowe ładowanie, które funkcyjnie ma być bardzo zbliżone do tego, co znamy z iPhone’ów 12. Na pleckach znajdzie się podobna cewka i system magnetyczny. To wiąże się także ze zmianą materiału obudowy na szkło. W tym samym raporcie czytamy, że w modelu Mini brane jest pod uwagę usunięcie przycisku Początek.

Apple iPad Pro 2022 ma wprowadzić nie tylko bezprzewodowe ładowanie

Apple testuje w nadchodzących tabletach jeszcze jedno rozwiązanie. iPad Pro 2022 może dostać zwrotne ładowanie. Taka funkcja znajduje się już w telefonach z Androidem, ale ciągle nie znalazła się w iPhone’ach. Pozwala to na doładowywanie innych urządzeń. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać.

źródło