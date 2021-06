iPhone 13 Pro nawet z 1 TB miejsca. Apple w każdym modelu da LiDAR

iPhone 13 Pro jest obecnie w ogniu przecieków. Wszak premiera zbliża się coraz większymi krokami. Ostatnio wspominaliśmy wam o większych bateriach. Teraz pojawiły się nowe plotki. Droższe modele telefonów mają być dostępne nawet z 1 TB miejsca na dane. Poza tym Apple w każdym modelu planuje umieścić sensor LiDAR.

1 TB miejsca na dane to naprawdę sporo. Pamiętajmy, że telefony Apple nie mają slotu dla kart pamięci microSD i decydując się na zakup trzeba od razu wybrać odpowiednią wersję pojemnościową. Natomiast umieszczenie sensora LiDAR nie tylko w modelach iPhone 13 Pro jest świetną informacją. Zresztą tego typu przecieki pojawiały się już wcześniej. W ten sposób aparat fotograficzny tańszych smartfonów z iOS zaoferuje więcej możliwości.

Apple iPhone 13 Pro z premierą we wrześniu

Apple dokłada starań, aby premiera modeli iPhone 13 odbyła się we wrześniu. Firma nie chce dopuścić do opóźnień, z którymi spotkała się w zeszłym roku. Wygląda na to, że jest na dobrej drodze do realizacji celów. Masowa produkcja układów A15 Bionic czy ekranów już się rozpoczęła. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to w sierpniu będzie można zacząć składać smartfony.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło