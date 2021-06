iOS 14.7 beta 2 to nowa aktualizacja poglądowa dla iPhone’ów, którą udostępniło Apple. Niestety pojawia się pewien błąd. Związany on jest z awarią karty SIM. Oprogramowanie wyświetla komunikat. Można sobie jednak z tym problemem w iOS 14.7 beta poradzić.

iOS 14.7 beta 2 to już druga wersja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów, które Apple udostępniło w maju. Nowy software jest już dostępny do pobrania. Zanim jednak zainstalujecie uaktualnienie, to być może jednak warto się wstrzymać. System zawiera błąd i problemy te związane są z obsługą karty SIM.

Użytkownicy, którzy zainstalowali iOS 14.7 beta 2, raportują, że ich iPhone’y wyświetlają komunikat o awarii karty SIM. Błąd ten nie występuje u wszystkich osób, ale i tak zdaje się być dosyć powszechny. Apple zapewne nie wychwyciło czegoś w trakcie wewnętrznych testów. Stąd też opisywane problemy. Jak sobie z tym poradzić?

iOS 14.7 beta 2 ma błąd z SIM, ale można sobie z tym poradzić

Na razie jedynym rozwiązaniem tego problemu wydaje się być cofnięcie aktualizacji. Jest to możliwe. W tym celu na telefonie należy udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne i iPhone (miejsce). Następnie na liście odszukać iOS 14.7 beta 2. Po dotknięciu pozycji należy wybrać opcję Usuń uaktualnienie.

