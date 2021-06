macOS 12 Mammoth czy Monterey? Apple rejestruje nazwy

macOS 12 to nowy system Apple dla komputerów Mac. Firma zarejestrowała nazwy Mammoth i Monterey. Za jedną z nich zapewne ukrywa się macOS 12.

macOS 12 to nowy system operacyjny dla komputerów Mac, który zobaczymy wraz z iOS 15. Apple już wcześniej potwierdziło to oprogramowanie w WebKit. Pytanie tylko, jak zostanie nazwany nowy OS? Wygląda na to, że firma uchyliła nam rąbka tajemnicy w tej sprawie. Spodziewajmy się macOS Mammoth lub Monterey.

Apple przed laty rzeczywiście rejestrowało różne nazwy, z których to potem jedna rzeczywiście była akronimem dla kolejnego systemu operacyjnego dla komputerów Mac. Nie inaczej będzie tym razem. Mieliśmy już Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina oraz Big Sur. Firma odnowiła dwie zastrzeżone nazwy i są to Mammoth (29 kwietnia) oraz Monterey (29 grudnia).

Apple ogłosi macOS 12 Mammoth lub Monterey w trakcie WWDC 2021

macOS 12 Mammoth czy Monterey jest bardzo blisko. Apple zaprezentuje nowy system operacyjny dla Maców już za kilka dni. Oficjalna zapowiedź odbędzie się w trakcie pierwszego dnia WWDC 2021. Keynote otwierający to wydarzenie został zaplanowany na 7 czerwca.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło