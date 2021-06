iPhone 13 Pro Max to smartfon, który Apple pokaże we wrześniu. Pod obudową znajdzie się większa bateria. Zobaczmy, jaki akumulator ma iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro Max to smartfon, który pojawia się w przeciekach nie od dziś. Już wcześniejsze plotki mówiły o tym, że Apple w tegorocznych modelach chce umieścić większe akumulatory. Teraz dowiadujemy się, jaka bateria znajdzie się pod obudową największego telefonu i pozostałych. Pod tym względem iPhone 13 Pro Max zaskakuje pozytywnie.

Bateria dla modelu iPhone 13 Pro Max ukrywa się pod numerem części Apple A2653. Jej pojemność to 4352 mAh. W porównaniu do poprzednika różnica wynosi więc aż 18 proc. To naprawdę sporo. Certyfikowano także akumulatory dla mniejszych modeli i mają one pojemność 3095 oraz 2406 mAh.

iPhone 13 Pro Max, jak i model z 6,1-calowym ekranem, otrzyma wyświetlacz LTPO. Zapewni on odświeżanie obrazu w 120 Hz, ale to wpłynie na większą prądożerność. Stąd też pewnie decyzja Apple związana ze zwiększeniem pojemności. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Apple iPhone 13 Pro Max – specyfikacja techniczna

6,7″ ekran Super Retina XDR rozdzielczości 1284 x 2778 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

procesor Apple A15 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256, 512 lub 1024 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR

bateria o pojemności 4352 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

Face ID

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 15

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło