homeOS to najpewniej zupełnie nowy system operacyjny Apple, który być może zobaczymy już za kilka dni. Wszak przed nami WWDC 2021, gdzie zobaczymy iOS 15 i wiele więcej. Będzie to więc dobra okazja do zaprezentowania nowego oprogramowania. To zapewne łączy się z rozwiązaniami obejmującymi dom inteligentny, w który to inwestuje gigant.

Nazwa systemu homeOS została dostrzeżona w jednej z ofert pracy na stronie Apple. Dokładnie dla inżyniera oprogramowania dla usługi Music. Poza tym wymienione są starsze OS-y, czyli iOS, tvOS czy watchOS. Coś więc musi być na rzeczy. Jest też pewna wskazówka, którą zostawiła firma.

homeOS jak iOS 15, czyli będzie to mobilny system Apple

W ofercie pracy pojawia się także informacja, że homeOS to system mobilny. Tak więc przeznaczony zapewne do jakichś urządzeń przenośnych. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać. Na razie nie dysponujemy innymi szczegółami, poza tym wymienionymi wyżej. Do WWDC 2021 jest już jednak blisko. Kto wie, a może z iOS 15 rzeczywiście zobaczymy zupełnie nowy software.

