iPhone 13 Pro to droższe modele Apple na 2021 rok, które są w ogniu przecieków. Wiemy, że smartfony otrzymają ekrany ProMotion z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Za dostawy ma odpowiadać Samsung Display. Teraz dowiadujemy się, że Koreańczycy rozpoczęli już produkcję tych wyświetlaczy.

Samsung Display rozpoczął produkcję wyświetlaczy ProMotion dla modeli iPhone 13 Pro w połowie tego miesiąca. Są to ekrany OLED wykonane w technologii LTPO. Wiemy, że w ten sposób Apple będzie mogło zapewnić zmienne odświeżanie obrazu we wspomnianym zakresie do 120 Hz. Takie panele znajdują się już w wybranych flagowcach z Androidem.

Tylko Apple iPhone 13 Pro dostanie ekrany ProMotion od Samsung Display

iPhone 13 Pro jest jedynym smartfonem, który otrzyma ekrany ProMotion. W tańszych modelach Apple planuje umieścić wyświetlacze OLED LTPS. Za część ich dostaw ma odpowiadać LG Diplay, które to również w ostatnich dniach uruchomiło ich produkcję. Samsung ma dostarczyć nawet 80 mln paneli, a konkurent około 30 mln.

